Où en est-on avec la "taxe carbone" ?

La fameuse taxe carbone dont on parle depuis 2009 va-t-elle finalement voir le jour en Belgique ? Eh bien oui, mais sous la forme d’une tarification européenne (un "prix carbone") et non d’une taxe à proprement parler, nous indique-t-on du côté du cabinet de la ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo). Dès 2027, les entreprises énergivores (les raffineries de pétrole par exemple), l’industrie de production d’énergie et le secteur de l’aéronautique ne seront donc plus les seuls à payer pour émettre du CO2 issu de la combustion des énergies fossiles.

En effet, fin décembre, le Parlement européen et les États membres de l’Union européenne s’accordaient entre autres pour étendre les règles ETS (système européen d’échange des quotas d’émission de CO2) aux logements et aux transports routiers pour les particuliers (ETS-BRT, Emission Trading System for Road Transport).