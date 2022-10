Où en est la réforme de la politique migratoire européenne ?

Concrètement, depuis la crise de 2015, les 27 États-membres s’opposent sur l’équilibre à trouver entre responsabilité et solidarité. D’un côté, la responsabilité des pays en première ligne, comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne, dans le contrôle des frontières extérieures de l’Union et la réception des migrants et des réfugiés ; et de l’autre côté, la solidarité des États-membres moins exposés.

Pour essayer de dépasser les divergences, la République tchèque, qui occupe en ce moment la présidence du Conseil de l’UE, avance une idée de compromis qui mélange obligation et flexibilité. Les États-membres ne seraient pas obligés de participer à des opérations de relocalisation de demandeurs d’asile. Mais d’autres formes de solidarité seraient obligatoires. Il pourrait s’agir de contributions financières ou de soutien en personnel ou des équipements techniques dans divers domaines, comme la gestion des frontières, l’enregistrement des demandeurs d’asile ou les opérations de retour des migrants qui n’ont pas bénéficié d’une protection internationale.