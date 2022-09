Où cueillir vos pommes et poires en libre-service? [Carte]

Et si on allait cueillir nos fruits et légumes directement chez les producteurs ? On appelle ça l’autocueillette : le bon plan pour trouver des produits frais, locaux à petits prix… Tout en donnant un coup de pouce à nos agriculteurs, en cette période de sécheresse.

Le principe d’autocueillette est tout simple : vous entrez chez le producteur, vous cueillez vos fruits et légumes pour ensuite peser et payer votre récolte. Tout ça, à des prix généralement attractifs, car les produits récoltés directement chez les producteurs coûtent en moyenne 30 à 40% moins cher qu’en épiceries. Pour donner un exemple, Xavier Regout, producteur et propriétaire du Verger du bout de l’allée, à Dalhem, nous dit vendre ses "pommes et poires bios à partir de 1 euro du kilo. Les jus de fruits bios coûtent, quant à eux, 7,5 euros les 3 litres. Des prix donc vraiment raisonnables par rapport à ce qu’on trouve en magasins. D’autant plus que les fruits bien cueillis et bien conservés se conservent pendant plusieurs mois, même chez vous, à la maison."

Un moyen donc de consommer en circuit ultracourt, de découvrir nos cultures locales et d’en apprendre davantage sur les pratiques et le quotidien de nos producteurs.