Où chiner ce prochain week-end ?

En province de Liège

- Brocante à la Galerie Opéra, Place de la République française à Liège ce samedi de 9 h à 18 h.

- 17ème édition de la brocante de printemps organisée à Malmédy Expo ce 10 avril à partir de 8 h.

Une des plus grande brocante de la région et des cantons de l’Est. Elle attire des brocanteurs et visiteurs de la province de Liège et également du Luxembourg, des Pays-Bas et d’Allemagne.

4000 m2 couvert où se retrouvent plus de 150 brocanteurs amateurs ou professionnels.

- Brocante de printemps Place de Belle Maison et Place Burton, c’est à Marchin dimanche de 6 h à 17 H. 200 exposants.

- Brocante à la Maison du Peuple à Villers-le-Bouillet ces samedi et dimanche de 7 h à 18 h.

- Les chineurs sont aussi attendus Place de Stree ce 10 avril à partir de 7 h.

- Une cinquantaine d’exposants présenteront leurs trouvailles, objets et documents… lieu : Ferme Castrale de Hermalle-Sous-Huy, dimanche 10 avril.