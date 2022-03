Où camper gratuitement ? Le site "Welcome To My Garden" vous propose plus de 3200 jardins en Belgique et à l’étranger

Lancé depuis deux ans maintenant, Welcome To My Garden a bien pris son envol. Ce site, qui recense gratuitement tous les spots où planter sa tente chez l’habitant compte de plus en plus d’endroits, même en dehors de la Belgique. Une initiative originale et locale qui s’adresse principalement aux slow travellers et qui vise à séduire tous les voyageurs et voyageuses qui se déplacent à vélo ou à pied.

Avec le Covid qui est arrivé dans nos vies, il a fallu repenser ses vacances. Cet été, les Belges ne vont pas hésiter à se rendre à l’étranger, mais il y a aussi moyen de changer ses habitudes. A cette occasion, les initiatives gratuites et payantes se multiplient afin d’offrir aux millions de Belges en manque de dépaysement, de vraies vacances reposantes à quelques encablures de leur domicile.

Si les plus optimistes ou prévoyants ont déjà lancé leur dévolu sur un gîte en Ardenne ou en Flandre, certains réfléchissent encore à partir pour une question de budget.

