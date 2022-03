Où aller marcher pour la bonne cause ce week-end ?

Comme toutes les marches adeps, plusieurs parcours seront proposés ce dimanche à Sart-les-Spa. "Nous avons balisé des parcours de 5, 10, 15 et 20 kilomètres, avec une petite particularité pour le 5 km : une initiation à la marche pour les personnes n’ayant jamais fait de randonnée. Cette initiation se présente sous forme de panneaux à suivre qui vous montrent la meilleure manière de marcher, de respirer pendant l’effort, des petits exercices à faire avant le départ et pendant la marche, etc."

Lucile et son équipe vous attendent donc ce dimanche 27 mars dès 7h30 du matin. "On espère que le soleil sera de la partie et qu’on aura autant de succès que lors de notre première marche adeps. Nous avions alors dépassé les 1500 marcheurs," confie Lucile avant de conclure que l’avantage des marches adeps, c’est que "le public est chouette et très familial. Les marcheurs sont sympas, et l’ambiance est toujours bonne."

Plus d’infos ?

Lieu de rdv : Salle la Grange, place du Marché 236 [4845] - Voir la carte / Itinéraire

Groupement organisateur: Maëlle et la Cie de Lu se mobilisent – Lucile Parotte – 0498 784 036