Où admirer des dauphins en Europe ?

Parcourez l’île de Losinj dans la région de Kvarner, il y a plus de 200 dauphins en liberté. En dessous de cette île, vous pouvez en observer dans la région de Zadar, plus précisément dans les îles de Kornati. Encore plus bas dans le sud, vous pourrez admirer des bancs de dauphins au large de la Dalmatie, dans les environs de Split. C’est ce que conseille loisirs magazine.