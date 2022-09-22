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Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ?

il y a 40 minutesTemps de lecture3 min
Par Anne-Françoise Moens

У Бельгії ви можете купити вживаний автомобіль у професійного автодилера або у приватної особи. Однак ми радимо вам купувати у професійного посередника, щоб уникнути шахрайства.

Професійний продавець в обов'язковому порядку повинен надати вам гарантію не менше одного року. Конкретний продавець запропонує привабливі ціни, але не дасть вам жодних гарантій. Перед покупкою вживаного транспортного засобу бажано оглянути автомобіль. Чи є сліди іржі? Чи має транспортний засіб ознаки ДТП?

Також є багато надійних сайтів для покупки автомобіля:

https://www.autoscout24.be

https://www.moniteurautomobile.be

https://www.myway.be

При купівлі вживаного автомобіля продавець повинен надати вам такі документи:

  1. Рахунок-фактура (конкретний продавець повинен надати вам оригінал покупки). Професійний продавець автомобілів складає новий рахунок-фактуру з назвою, адресою та номером ПДВ дистриб’ютора.

   У рахунку-фактурі повинні бути вказані такі дані:

 - дата покупки

 - імена та адреси попередніх покупців і продавців

 - ціна та умови оплати

 - характеристики автомобіля: марка, модель, рік випуску, кубатура, потужність двигуна (кВт), модель кузова, номер шасі, дата першого використання, показання одометра та дата доставки

 - термін гарантії покупки

 - ціна відновлення

   2. Рожева форма: це заява про реєстрацію транспортного засобу. Це повинно містити талон технічного огляду (максимум два місяці).

   3. акт техогляду

   4. сертифікат відповідності, що гарантує відповідність транспортного засобу необхідним технічним характеристикам.

   5. сертифікат на установку зрідженого газу, якщо автомобіль ним обладнаний, б/у звіт, який ви отримуєте після проходження техогляду

  6. CAR-PASS, офіційний та обов'язковий документ із зазначенням пробігу автомобіля

 

Бажано не оплачувати транспортний засіб готівкою, щоб зберегти докази покупки. Це дозволить уникнути можливих конфліктів у майбутньому.

Ви також повинні сплатити дорожній податок.

Після покупки ви повинні зареєструвати автомобіль у відділі реєстрації транспортних засобів (DIV).

 

Où acheter un véhicule d'occasion ?

En Belgique, vous pouvez acheter un véhicule d'occasion chez un vendeur de voitures professionnel ou auprès d'un particulier. Nous conseillons cependant plutôt d’acheter chez un revendeur professionnel pour éviter les arnaques.

Le marchand professionnel doit obligatoirement vous donner une garantie d'au moins un an. Un vendeur particulier pratiquera des prix intéressants mais ne vous offrira aucune garantie. Avant d'acheter un véhicule d'occasion, il est conseillé de passer le véhicule en revue. Est-ce qu’il y a des traces de rouille ? Le véhicule a-t-il les traces d’un accident.

Il existe aussi de nombreux sites fiables pour acheter une voiture :

https://www.autoscout24.be

 https://www.moniteurautomobile.be

https://www.myway.be

À l'achat d'une voiture d'occasion, le vendeur doit vous transmettre les documents suivants :

  1. La facture (un vendeur particulier doit vous fournir l'achat d'origine). Le vendeur de voitures professionnel fait une nouvelle facture avec le nom, l'adresse et le numéro de TVA du distributeur.
     
    La facture doit mentionner les données suivantes :
    - la date de l'achat
    - les noms et adresses des acheteurs et vendeurs précédents 
    - le prix et les conditions de paiement
    - les caractéristiques de la voiture : marque, modèle, année de fabrication, cylindrée, capacité du moteur (kW), modèle de la carrosserie, numéro de châssis, date de la première utilisation, kilométrage au compteur et date de livraison
    - la durée de la garantie d'achat
    - le prix de reprise
  2. Le formulaire rose : c’est la demande d'immatriculation d'un véhicule. Celle-ci doit inclure une attestation du contrôle technique (délai maximum de deux mois).
  3. le certificat de visite du contrôle technique
  4. le certificat de conformité garantissant que le véhicule satisfait aux spécifications techniques nécessaires.
  5. un certificat pour l'installation LPG si le véhicule en est équipé
  6. le CAR-PASS, document officiel et obligatoire indiquant le kilométrage du véhicule


Il est conseillé de ne pas payer le véhicule en liquide afin de conserver une preuve de l'achat. Vous éviterez ainsi des conflits futurs éventuels.

Vous devez aussi régler la taxe de circulation.

Après l'achat, vous devez inscrire le véhicule auprès de la Direction à l'Immatriculation des Véhicules (DIV).

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