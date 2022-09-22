Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ?

У Бельгії ви можете купити вживаний автомобіль у професійного автодилера або у приватної особи. Однак ми радимо вам купувати у професійного посередника, щоб уникнути шахрайства.

Професійний продавець в обов'язковому порядку повинен надати вам гарантію не менше одного року. Конкретний продавець запропонує привабливі ціни, але не дасть вам жодних гарантій. Перед покупкою вживаного транспортного засобу бажано оглянути автомобіль. Чи є сліди іржі? Чи має транспортний засіб ознаки ДТП?

Також є багато надійних сайтів для покупки автомобіля:

https://www.autoscout24.be

https://www.moniteurautomobile.be

https://www.myway.be

При купівлі вживаного автомобіля продавець повинен надати вам такі документи:

Рахунок-фактура (конкретний продавець повинен надати вам оригінал покупки). Професійний продавець автомобілів складає новий рахунок-фактуру з назвою, адресою та номером ПДВ дистриб’ютора.

У рахунку-фактурі повинні бути вказані такі дані:

- дата покупки

- імена та адреси попередніх покупців і продавців

- ціна та умови оплати

- характеристики автомобіля: марка, модель, рік випуску, кубатура, потужність двигуна (кВт), модель кузова, номер шасі, дата першого використання, показання одометра та дата доставки

- термін гарантії покупки

- ціна відновлення

2. Рожева форма: це заява про реєстрацію транспортного засобу. Це повинно містити талон технічного огляду (максимум два місяці).

3. акт техогляду

4. сертифікат відповідності, що гарантує відповідність транспортного засобу необхідним технічним характеристикам.

5. сертифікат на установку зрідженого газу, якщо автомобіль ним обладнаний, б/у звіт, який ви отримуєте після проходження техогляду

6. CAR-PASS, офіційний та обов'язковий документ із зазначенням пробігу автомобіля

Бажано не оплачувати транспортний засіб готівкою, щоб зберегти докази покупки. Це дозволить уникнути можливих конфліктів у майбутньому.

Ви також повинні сплатити дорожній податок.

Після покупки ви повинні зареєструвати автомобіль у відділі реєстрації транспортних засобів (DIV).