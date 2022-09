Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ?

La facture (un vendeur particulier doit vous fournir l'achat d'origine). Le vendeur de voitures professionnel fait une nouvelle facture avec le nom, l'adresse et le numéro de TVA du distributeur.



La facture doit mentionner les données suivantes :

- la date de l'achat

- les noms et adresses des acheteurs et vendeurs précédents

- le prix et les conditions de paiement

- les caractéristiques de la voiture : marque, modèle, année de fabrication, cylindrée, capacité du moteur (kW), modèle de la carrosserie, numéro de châssis, date de la première utilisation, kilométrage au compteur et date de livraison

- la durée de la garantie d'achat

- le prix de reprise