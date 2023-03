Ottis Cœur : liberté, égalité, sororité

Comment est-ce que Léon diffère de votre premier projet, Juste Derrière Toi ?

Margaux : Je crois que le changement se situe au niveau du processus. Le premier EP, on l’a enregistré et composé en même temps. Il y a eu ce truc très brut, puis les concerts sont passés par là. Je pense que certains morceaux ont des structures qui s’apparentent plus à de la musique live. Sur le son aussi, on a fait un gros travail. En live, on a utilisé plein de pédales, on a fait plein de résidences, etc. On a bien progressé. Au niveau des thématiques aussi : le premier EP il symbolise la colère, la rage de deux meufs qui se rencontrent et qui sont vénères. On s’est peut-être un peu plus apaisées sur le deuxième EP. La colère est passée, on est encore un peu amères mais ça s’est apaisé.

Camille : L’autre chose qui a changé, c’est qu’on travaille maintenant avec Amélie Leroux, qui est une batteuse avec qui on a commencé à jouer. Elle compose, elle enregistre et elle arrange les morceaux avec nous. Elle est donc vachement présente sur le deuxième EP.