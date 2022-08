Ottignies réfléchit à l’avenir de son centre-ville et du Douaire

La ville d’Ottignies veut redynamiser son centre-ville. Pour y parvenir, elle s’appuie sur deux outils urbanistiques : le plan communal d’aménagement révisionnel et le schéma directeur. Une enquête publique a été lancée le 16 août et se terminera à la fin du mois de septembre. L’idée est de rendre le centre plus attractif en misant notamment sur une refonte du centre commercial du Douaire inauguré en 1974. Pour Julie Chantry la bourgmestre, il faut impérativement moderniser le site : " Le concept d’un centre commercial entouré de places de stationnement est dépassé. On ne dit pas que le Douaire se meurt. Il faut d’ailleurs s’appuyer sur son dynamisme mais il faut reconfigurer l’espace en intégrant du commerce, de l’horeca et du logement ! "

Le plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) doit permettre également de transformer la zone d’activité économique industrielle toute proche des Bétons Lemaire pour en faire une zone d’habitat.