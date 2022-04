Ottignies-Louvain-la-Neuve : Michaël Gaux (Avenir), futur échevin des finances et président du CPAS

Un nouveau jeu de chaises musicales aura bientôt lieu à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il concerne les élus du groupe Avenir (Les Engagés). Marie-Pierre Lambert-Lewalle va céder la présidence du CPAS à Michaël Gaux.

Ce changement se déroulera en deux temps. D’abord, Michaël Gaux va prendre la place de Denis Heymans comme conseiller de l’action sociale. Le changement sera soumis au vote du conseil communal le 26 avril.

Ensuite, avant les grandes vacances, Marie-Pierre Lambert-Lewalle quittera la présidence du CPAS et redeviendra simple conseillère. Michaël Gaux sera alors désigné pour la remplacer et pourra dès lors poursuivre les projets en cours : nouvelle crèche, maison de repos, maison de repos et de soins et accueil des réfugiés ukrainiens notamment.