Ottignies Louvain-la-Neuve lutte contre le racisme dans le sport

Difficile d’affirmer si le racisme est réellement moins présent dans le sport amateur que dans le sport de haut niveau. Tout le monde a en mémoire les terribles images et prises de sons de certains "supporters" exprimant leur haine dans les grands stades de football ou dans certaines grandes compétitions internationales. Mais parmi les sportifs amateurs que nous avons rencontrés ce dimanche dans la commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve, la perception du racisme était celle d’une situation moins préoccupante que dans certaines grandes compétitions.

Martin, escaladeur amateur, affirme ne jamais avoir constaté de racisme dans son milieu. "Mais je me doute qu’il y a d’autres sports où le racisme est encore bien présent", précise le jeune homme. Plusieurs sportifs amateurs nous ont parlé d’une forme de racisme plus sournoise et insidieuse, moins directe et moins explicite que celle constatée dans les tribunes de certains grands stades de football. De très jeunes joueurs ont par exemple des préjugés déplacés sur les capacités sportives de certains camarades d’origine étrangère. "Cela arrive parfois, mais en règle générale, tout le monde s’entend bien et il n’y a aucun problème", tempère un jeune adolescent, membre d’un club local. Des sports, comme le baseball, semblent d’ailleurs plus fédérateurs, à en croire un coach interrogé à Louvain-la-Neuve.

De son côté, l’échevin des sports, Benoît Jacob, pointe le comportement de certains parents : "parfois, sur le terrain, on sent que des parents pourraient tenir des propos à la limite du racisme. Mais il faut respecter l’autre, quelle que soit la race, la couleur de peau, la nationalité, etc…"

Pierre, amateur expérimenté de cross, affirme n’avoir jamais remarqué le moindre problème en athlétisme. "Mais dans les stades, le problème, ce sont des groupes d’extrême droite qui viennent semer le trouble chez les supporters. Parmi ceux-ci, certains dérapent, d’autres pas". L'homme insiste: "le racisme est inacceptable, que ce soit dans le sport amateur ou le sport professionnel".