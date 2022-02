Ottignies-LLN : Ecolo conserve provisoirement la compétence des finances promise au cdH

La présidente du CPAS a de toute façon l’intention de s’en aller bientôt. Son parti lui cherche un(une) remplaçant(e). Quand ce sera fait, il faudra adopter un avenant au pacte de majorité pour officialiser la désignation du successeur. La compétence des finances serait transférée à cette occasion. Le(la) futur(e) président(e) du CPAS hériterait donc d’un portefeuille supplémentaire au sein du collège.

D’ici là, en principe, l’échevin Ecolo Philippe Delvaux n’aura cependant plus la même liberté d’action. Conformément aux engagements pris par Ecolo, Avenir et le PS, un comité d’experts composé de représentants des trois partis de la majorité sera prochainement mis en place, avec pour mission d’examiner les dossiers importants qui concernent les finances et le budget et d'assurer une meilleure collégialité des décisions. Le mécanisme, qui s’apparente à une tutelle, permettra donc au groupe Avenir d’avoir son mot à dire sur la gestion des finances communales, en attendant de récupérer pleinement cette compétence.