Ottignies : le monastère de Clerlande cherche un repreneur "qui perpétuera l’esprit du lieu"

Mais que va devenir l’endroit, une fois que les moines ne seront plus là ? Il y a un an s’est créé un groupe de réflexion autour de l’avenir de Clerlande. "Plutôt que de laisser venir le temps et de subir un avenir que nous ne voulons pas, nous avons décidé de prendre les devants, explique le père de Béthune. J’ai invité des représentants de l’UCLouvain, de l’Eglise, des amis pour réfléchir. Parce que nous avons une responsabilité : l’Université nous a demandé il y a cinquante ans d’assurer ici un pôle de vie spirituelle plus intense. Nous voulons le continuer".

Nous souhaitons rester ici, non seulement en cohabitation, mais en collaboration avec ceux qui viendraient peu à peu nous remplacer

Pas question donc pour le repreneur du site d’en faire un hôtel de luxe ou un centre sportif. La communauté a posé toute une série de critères pour que l’esprit du lieu soit maintenu à leur disparition : maintenir la spiritualité du lieu, l’ouvrir éventuellement à d’autres spiritualités, garder sa vocation d’hospitalité, rester un lieu de prière, mais aussi un lieu de vie. L’autre souhait des moines est de pouvoir y finir leurs vieux jours. "Nous souhaitons rester ici, non seulement en cohabitation, mais en collaboration avec ceux qui viendraient peu à peu nous remplacer", demandent-ils.