Le Centre Hospitalier Neurologique William Lennox, à Ottignies, teste depuis quelques jours une nouvelle thérapie pour les enfants souffrant de troubles neurologiques.

Cette thérapie a déjà fait ses preuves chez les enfants atteints de lésions prénatales. Mais pour la première fois au monde, elle est testée en clinique sur des patients souffrant de lésions cérébrales accidentelles permanentes (un enfant victime d’une grave chute, par exemple).

Contrairement aux méthodes de revalidation classique, le jeune patient suit une thérapie intensive et continue pendant 15 jours, à raison de 6h30 par jour, mais en utilisant des jeux qu’il aime. Actuellement, sept enfants et adolescents (pour la plupart hospitalisés) participent à ce programme, fruit d’une collaboration entre l’UCLouvain, le Centre Lennox et la Haute Ecole Vinci. Chaque patient est guidé par deux interventionnistes (dont des étudiants stagiaires en kiné et en ergothérapie) et par deux superviseurs professionnels.

Booster la thérapie

Véritable stage thérapeutique intensif, cette thérapie dénommée "Habit-Ile" agit comme une sorte de catalyseur dans le parcours de revalidation du jeune patient. "En proposant diverses activités ludiques pendant 15 jours, on stimule le cerveau afin d’améliorer le mouvement d’un membre, par exemple", explique Cyrielle Gobert, neuropédiatre.

"Grâce à cette méthode, la revalidation est plus efficace et plus rapide", commente Julie Paradis, chercheuse à la Haute Ecole Vinci et collaboratrice scientifique à l’UCLouvain. "Les enfants sont motivés. Ils progressent en s’amusant. Nous évaluons leur progression au sein de notre équipe disciplinaire".

Pendant deux ans, 40 enfants vont tester cette thérapie belge mise au point par le Pr Yannick Bleyenheuft, de l’UCLouvain. Les chercheurs espèrent une reconnaissance INAMI, afin d’implémenter cette thérapie dans le parcours de soins classique de l’enfant.