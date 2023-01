Ottignies : des économies de bouts de chandelles utiles pour les Ukrainiens

Elles ont orné vos tables de fêtes et illuminé vos soirées de réveillon. Que faire à présent des restes de bougies ? Généralement, nous avons tendance à les jeter à la poubelle. Pourtant, ces bouts de cire sont un vrai trésor pour les Ukrainiens restés sur le front, par des températures glaciales. "Elles servent à réchauffer et éclairer dans les tranchées. Mais elles ne servent pas qu’aux militaires : il y a aussi les civils qui se sont réfugiés dans les caves des grands immeubles qui ont été bombardés et les dispensaires qui ont été installés parfois en rase campagne", précise Daniel Devos. C’est en entendant le témoignage d’Ukrainiennes réfugiées en Belgique que cet Ottintois, actif dans l’aide aux Ukrainiens, a eu l’idée de cette collecte. "C’est via leurs contacts avec leurs maris restés là-bas que la demande nous est arrivée", témoigne-t-il.