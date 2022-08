Ott Tänak, vainqueur surprise en Finlande : "On a pris l’avantage au début… quand les gars de Toyota dormaient"

Aux abois avec sa voiture en Estonie, Tänak avait visiblement mangé du lion trois semaines plus tard. Comment expliquer un tel changement de comportement dans sa voiture… alors que les deux rallyes sont similaires, du moins selon Thierry Neuville : "Ce sont deux rallyes différents" corrige Tänak d’emblée. "L’Estonie est un rallye "facile", en Finlande c’est plus technique. Je ne peux toujours pas dire qu’on était satisfaits de la performance de la voiture ici, mais on a été capable d’être rapides, surtout au début, quand les gars de Toyota dormaient encore un peu. C’est là qu’ils nous ont donné l’avantage et on a su le garder."

Une victoire qui risque donc de mettre du baume au coeur à une équipe Hyundai sevrée de frissons positifs depuis quelques mois : "Si on continue à bien travailler, tout est possible. Mais on doit travailler. À Ypres, on va faire de notre mieux. L’année dernière, c’était un peu plus difficile, on ne connaissait pas les spéciales. Maintenant, on les connaît ce sera plus intéressant. J’aime le rallye d’Ypres, c’est un chouette rendez-vous…" conclut le champion du jour.