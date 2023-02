Ott Tanak : "Une victoire remplie d'émotions... c'est impressionnant, pas mal du tout même !"

Ott Tanak (Ford) a remporté dimanche le rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, devançant Craig Breen (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).

"C’est une superbe victoire, remplie d'émotions. C’est impressionnant, pas mal du tout même (sourire) ! Le week-end était tendu. En arrivant sur cette épreuve, on ne savait pas à quoi s’attendre, on avait bien compris que nous n'allions jamais être les plus rapides. Il convenait de simplement s’élancer et de voir ensuite ce que nous allions pouvoir faire. Le premier jour était plutôt bon, nous n’étions pas très loin de la tête. On a ensuite pu pousser nos adversaires. On n’a réalisé qu’un seul meilleur temps, mais on était toujours bien présent. On a maintenu un niveau élevé. La clé, c’était de ne pas commettre d’erreurs", a précisé le vainqueur après sa victoire.

"Il a naturellement fallu un peu de temps au début pour m’adapter à l’équipe et à la voiture. C’était un peu difficile, c’est vrai. Ce week-end, je n’ai vécu que des moments positifs. Je présume que c’était un peu stressant pour le team, d’autant que j’ai essayé de les pousser afin d’approcher toujours plus la perfection. Les victoires n’arrivent jamais par hasard. Il faut toujours donner le maximum. C’est un très bon début de saison, meilleur que prévu. Il reste bien sûr des points d’amélioration", a-t-il aussi indiqué.