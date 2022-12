Ott Tanak retourne chez M-Sport Ford : "Je suis persuadé qu'on peut se battre pour le championnat"

M-Sport Ford a annoncé ce mercredi le retour de l'Estonien Ott Tanak avec son copilote Martin Jarveoja. Les deux comparses officieront durant la saison 2023 au sein du team britannique.

"M-Sport, c'est l'endroit où j'ai appris à m'épanouir en tant pilote professionnel. J'y ai aussi appris quelques leçons et comment devenir un pilote de pointe en WRC. Depuis mon titre en 2019, je ne suis pas parvenu à défendre mon titre. Je ne serais en paix avec moi-même que quand j'y arriverais à nouveau. Il y a eu beaucoup de discussions avec Malcolm Wilson et nous partageons la même ambition pour la saison à venir. Ce sera un gros défi pour nous, mais je connais les gens à Dovenby Hall et ce dont ils sont capables. Ils sont passionnés et prêts à tout donner. Je suis persuadé qu'on peut se battre pour le championnat. Je suis très heureux de revenir chez M-Sport Ford, je vais tout donner l'an prochain", indique l'Estonien de 35 ans, qui avait rompu son contrat avec Hyundai, dans un communiqué.