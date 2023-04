Ott Tänak présent au Rallye des Ardennes : "Je me prépare pour la Croatie"

Le Rallye des Ardennes, c’est ce samedi et les organisateurs pourront compter sur Ott Tänak, champion du monde de rallyes en 2019.

En interview, l’Estonien a expliqué sa venue en Belgique. "C’est aussi une préparation en vue du Rallye de Croatie. Le parcours n’est pas très différent de celui là-bas avec beaucoup de forêt notamment. C’est du temps supplémentaire pour m’habituer à la voiture. On n’est pas dans notre meilleure condition, c’est pour cela que c’est bien d’avoir des kilomètres en plus ici."

Présent en ouverture du Rallye, Tänak ne sera donc pas un concurrent à la victoire, ce qui explique évidemment qu’il roulera "à une allure normale" et qu’il "n’est pas sûr" d’aller à fond. Sa venue en Belgique s’inscrit donc totalement dans une optique de préparation aux prochains rallyes comptant pour le championnat. "Pour l’instant, notre début de saison est bon mais il y a encore beaucoup à faire mais on va devoir se dépêcher pour être les plus efficaces possibles.", a-t-il avancé.