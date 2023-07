Ott Tanak, le local malheureux, de retour chez Hyundai ? "Je n'ai pas encore réfléchi à la saison prochaine..."

Le Rallye d'Estonie, c'est la huitième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC). Un rendez-vous plus que particulier pour Ott Tanak, le local de l'étape. Le pilote Ford a malheureusement écopé d'une lourde pénalité durant le shakedown ce jeudi matin.

"C'est vraiment dommage, c'est un vrai choc. On avait quelques doutes déjà mercredi et on m'a notifié ce matin que j'allais peut-être rencontrer des soucis durant le shakedown. Ca s'est hélas vérifié. C'est fait, on doit maintenant essayer de garder devant nous. On n'est pas au niveau de la Toyota ou de la Hyundai, mais on se prépare malgré tout au maximum. On a réalisé des bons tests avant cette manche. Je pense qu'on avait livré du bon travail, cette pénalité va malheureusement changer pas mal de choses. Sur un rallye très exigeant, on aurait peut-être pu viser les points malgré 5 minutes de retard. Ici, les écarts sont plus faibles. On va rouler, on verra ce que ça peut donner...", a raconté Tanak à notre micro.

"Si je dois résumer notre début de saison, je dirais que ça a été compliqué. Ca prend plus de temps que prévu pour créer ce feeling avec la voiture. Parfois, on doit se contenter de finir le rallye pour marquer quelques points. On essaie sans cesse d'augmenter le niveau de performance de la voiture. Est-ce que je regrette d'avoir quitté Hyundai ? Si je suis parti, c'est parce que je sentais que c'était le moment. Chaque expérience t'apprend des choses. On peut toujours avoir des regrets, mais d'un autre côté, je n'aurais pas appris les leçons que j'apprends en ce moment. J'essaie de prendre le positif partout où c'est possible. Je n'ai pas encore réfléchi à la saison prochaine, je préfère me concentrer sur la suite de ce championnat", a aussi indiqué le champion du monde 2019.