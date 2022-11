Ott Tanak fait ses adieux à Hyundai au Japon: "Une décision difficile, et Thierry n'a rien à voir là-dedans"

Ott Tanak, sacré Champion du Monde en 2019 avec Toyota, quittera l'équipe Hyundai Motorsport au terme de ce Rallye du Japon. Le pilote estonien a détaillé son choix au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Japon.

"Je quitte Hyundai pour plusieurs raisons, beaucoup de choses se sont passées pendant cette longue saison, a précisé Ott Tanak. Disons que c'est mieux comme ça. Trois victoires cette saison ? Je ne compte pas les victoires, mais plutôt les titres mondiaux ! Ce n'était pas une réaction facile à prendre, mais je pense avoir fait le bon choix. Ma relation avec Thierry n'a rien à voir là-dedans, c'était bien de se battre avec lui. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais on n'a pas réussi à être assez forts pour lutter pour le titre. En ce qui concerne mon avenir, pour l'instant, je n'ai rien. Après ce rallye, on prendra un peu de repos, et on verra ce qu'il en est ensuite."