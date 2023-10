Ott Tanak de retour, Hyundai réaffirme ses ambitions

Hyundai veut décrocher un titre et vite !

Cyril Abiteboul a vite compris que pour battre Toyota, il fallait sortir l’artillerie lourde. F-X Demaison s’occupe depuis quelques mois de la réorganisation technique, restait à renforcer le line up pilote, Thierry Neuville étant un peu seul pour rivaliser avec le trio Rovanpera-Evans-Ogier.

L’octuple Champion de Monde français a été approché mais comme Sébastien Ogier nous le disait en Grèce :

"Je ne vais pas le cacher : oui j’ai été approché !, affirme le Français. Et c’est normal : dans ce milieu, il n’y a pas beaucoup d’équipes malheureusement et j’imagine que c’est le boulot de chaque équipe de contacter les pilotes rapides. J’ai la chance d’en faire encore partie et ça fait partie du jeu. Vu que je suis mon propre manager, c’est normal que ça puisse arriver. Mais ce n’est pas une surprise non plus de dire que je suis heureux là où je suis et que je n’ai pas trop de raisons de changer quoi que ce soit."

Evans et Rovanpera ont eux aussi très peu de raison de changer d’air. Donc, par la force des choses, la piste Tanak est très vite redevenue une évidence.

"Hyundai veut gagner des rallyes et des titres. On veut avoir les arguments pour cela, c’est-à-dire une voiture, une organisation et des pilotes de talent. En envisageant nos options pour 2024, j’ai ouvert les discussions avec Ott qui a été séduit par nos ambitions nouvelles par la structure mise en place."

Neuville et Tanak, ce sont 37 victoires, 107 podiums, plus de 700 scratches… Le duo a fière allure et confirme les ambitions retrouvées de Hyundai. Pour ce qui est du reste de l’équipe, Abiteboul se donne un peu de temps :

"On va avoir un peu de temps pour décider de la troisième voiture, ce temps va nous permettre d’analyser posément la situation pour Lappi et les autres. On a quand même un certain nombre d’opportunités, de belles opportunités mais il ne faudra pas se tromper sur cette décision-là."

Lappi, Suninen, Sordo, Lindholm, voire une surprise restent candidats à un troisième, peut-être même, à un quatrième volant.