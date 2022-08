Ott Tanak : "Cette victoire est incroyable ! A la régulière, c'était très difficile de battre Neuville"

Ott Tanak (Hyundai) a remporté le Rallye d'Ypres, neuvième manche de la saison WRC, deux semaines après son succès en Finlande. L'Estonien a pris le meilleur sur Elfyn Evans (Toyota) et Esapekka Lappi (Toyota).

"Cette victoire est incroyable ! On sait tous à quel point Neuville est rapide et costaud ici. A la régulière, c'était difficile de le battre sur ce terrain. Je n'avais jamais imaginé que c'était possible. Ce qu'on a fait face à Toyota, c'est pas mal je trouve. L'asphalte à Ypres est très spécifique, le grip évolue constamment. C'est pratiquement impossible de comprendre l'adhérence sur ce tracé. Tu comprends les conditions au moment où tu passes dessus", a précisé le vainqueur du week-end à notre micro.

Et l'Estonien de poursuivre : "Gagner deux manches consécutivement, c'est un super boost pour le team. La voiture ne correspond pas encore tout à fait à mes attentes, mais on essaie d'avancer dans cette voie. Ca serait vraiment top de résoudre tous nos petits problèmes, techniquement et au niveau de la structure de l'équipe. Au niveau de la performance pure, on fait globalement jeu égal avec Toyota."