Ott Tanak : "Ce succès, c’est un gros boost pour le team, une bonne manière de se relancer"

Ott Tanak (Hyundai) a empoché le Rallye de Sardaigne ce week-end, cinquième manche de la saison WRC. L'Estonien a devancé Craig Breen (Ford) et Dani Sordo (Hyundai).

"Cette victoire a beaucoup de significations, principalement pour l’équipe. Ils ont travaillé de nombreuses heures. On a cherché nos marques en début de saison. On doit aller chercher les Toyota, on revient petit à petit. Ce succès, c’est un gros boost pour le team. C’est très important à titre personnel aussi, c’est un beau point positif. C’est une bonne manière de se relancer dans ce championnat. Je n’ai pas encore envie de dire que nous sommes de retour dans la bagarre. J’espère qu’on va poursuivre et encore remonter dans le classement", a indiqué Tanak à notre micro.