Otello Ossia Il Moro di Venezia de Rossini à l’Opéra Royal de Wallonie

Quelque dizaine d’années avant l’opéra de Verdi, Gioachino Rossini a lui aussi composé un Otello. Mais contrairement à Verdi, Rossini ne s’est pas inspiré directement de l’œuvre de Shakespaere, plaçant notamment son intrigue en plein cœur de Venise. Un opéra à découvrir en radio dans une production de l’Opéra Royal Wallonie, ce samedi 29 janvier à 20h sur Musiq3.

Entre complots et quiproquos, jalousie et colère, découvrez la tragique histoire d’amour d’Otello et Desdemona ! Tous deux entretiennent une liaison secrète alors qu’Elmiro, le père de Desdemona, voue une haine sans merci à Otello. Mais l’union des deux amants s’expose au grand jour lorsqu’Elmiro tente de marier Desdemona à Rodrigo. Iago, jaloux du pouvoir d’Otello, va s’allier à Rodrigo pour le faire basculer dans la folie. La jalousie meurtrière sera-t-elle fatale à l’héroïne ?