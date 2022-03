OTAN, Union européenne, G7 : un marathon diplomatique mercredi pour Joe Biden en Europe

Renforcer l’unité des Occidentaux, alourdir les sanctions contre la Russie… Le président Joe Biden aura du pain sur la planche lors de son séjour en Europe qui débutera ce mercredi, avec comme optique de résister au bouleversement par Moscou, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, de l’équilibre des forces de l’après-Guerre froide.

Ce voyage s’apparentera à un véritable marathon diplomatique. En une seule journée, le président américain participera jeudi à Bruxelles à trois sommets internationaux : de l’Otan, du G7 et de l’Union européenne. Joe Biden tentera d’afficher sa fermeté face au président russe Vladimir Poutine, mais aussi de tenir sa promesse de redonner aux alliances des Etats-Unis leur lustre terni par quatre années de présidence Trump. "Ces derniers mois, l’Occident a été uni. Le président va en Europe pour s’assurer que nous restions unis" et pour "envoyer le message fort que nous sommes préparés et engagés pour aussi longtemps qu’il le faudra", a souligné mardi Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain.