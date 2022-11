Otan/Turquie: la Suède devrait de nouveau durcir ses lois antiterroristes

Le Parlement suédois va voter la semaine prochaine pour changer la constitution afin de durcir sa lutte antiterroriste, un des points qu'exige la Turquie pour autoriser la Suède à entrer dans l'Otan.

Après un premier durcissement de la législation antiterroriste en vigueur depuis juillet, ce changement constitutionnel doit notamment permettre de "restreindre la liberté d'association des groupes engagés dans le terrorisme", indique le Parlement dans un communiqué. Le vote est prévu le 16 novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier, précise la commission des affaires constitutionnelles, qui donne un large avis favorable.

Selon des experts, ce durcissement devrait notamment permettre de mener plus facilement des poursuites contre des membres du PKK kurde, ennemi juré d'Ankara. Dans ses objections à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan, la Turquie accuse Stockholm d'être un havre pour des "terroristes" et des militants hostiles à Ankara.

Si ce changement constitutionnel a été amorcé par la précédente majorité suédoise de gauche, l'annonce de la date du vote coïncide avec la rencontre mardi à Ankara entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Ce dernier a qualifié de "grande avancée" le nouveau projet de durcissement de la loi antiterroriste.

"La Suède va faire des grandes avancées à la fin de l'année et au début de l'année prochaine qui vont donner aux autorités plus de muscles pour combattre le terrorisme", a-t-il dit.

Seul le Parti de gauche a exprimé son opposition à ce durcissement légal, jugeant qu'il va à l'encontre de la liberté d'association.