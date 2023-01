Otan : nouvel incident diplomatique à Stockholm après une manifestation anti-turque

Sous importante protection policière et à l’abri de barrières métalliques, ce militant anti-islam et anti-immigration, comme il l’avait annoncé, a brûlé un exemplaire du Coran, a constaté un journaliste de l’AFP. "Si l’on ne pense pas qu’il doit y avoir de liberté d’expression, il faut vivre ailleurs", a notamment affirmé cet habitué des autodafés du Coran, dans une longue diatribe de près d’une heure. La police suédoise avait estimé vendredi que la Constitution et les libertés de manifestation et d’expression en Suède ne justifiaient pas l’interdiction de cette manifestation au nom de l’ordre public.

Samedi, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a condamné la manifestation prévue, dénonçant un "crime de haine manifeste". "Autoriser cette action malgré toutes nos mises en garde, c’est encourager les crimes de haine et l’islamophobie", a-t-il tweeté. "L’attaque de valeurs sacrées n’est pas la liberté mais la barbarie moderne", a-t-il ajouté.