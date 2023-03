Otan : le Parlement finlandais approuve par avance l’entrée dans l’alliance

Avec des élections en vue le 2 avril pour le gouvernement de la Première ministre sortante Sanna Marin, Helsinki voulait éviter tout vide politique pour pouvoir prendre le train de l’Otan en marche, une fois l’accord d’Ankara et de Budapest obtenu. Y compris, si nécessaire, sans attendre la Suède voisine, candidate elle aussi depuis l’an dernier mais confrontée pour l’instant à un blocage turc.

Contrairement à celle de la Suède, l’entrée de la Finlande est vue favorablement par Ankara. Comme lors d’un vote préliminaire en mai dernier, qui avait débouché sur un plébiscite de 188 voix sur 200, l’issue du vote au Parlement finlandais ne faisait aucun doute.

Seule une poignée de députés d’extrême gauche et d’extrême droite ont voté contre, invoquant notamment le manque d’assurances sur le fait qu’aucune arme nucléaire ne serait placée sur le territoire finlandais. L’adoption de la loi finlandaise ne signifie pas qu’Helsinki entrera automatiquement après les ratifications hongroise et turque. Mais elle peut ensuite aller très vite, après une ratification du président pro-Otan Sauli Niinistö et l’envoi des pièces de ratification à Washington.