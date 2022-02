"Otages": quand les victimes racontent leur calvaire

Michel Peyrard, grand reporter et ancien détenu des talibans signe ce documentaire inédit. Inédit parce qu’on ne sait rien ou si peu de ces gens qui ont été faits otages, à part quelques vidéos furtives enregistrées sous la contrainte durant leur détention, et ce fameux moment où, libérés, ils sortent de l’avion.

Pour la première fois, 7 anciens otages témoignent de l’enfer de leur captivité à travers le monde. Michel Peyrard a couvert de nombreux conflits dans le monde et a été prisonnier dans le Kaboul des talibans en 2001. Cela fait sans doute de lui la personne la mieux placée pour arriver à libérer la parole de ces anciens otages. Il dresse un portrait de ces hommes et ces femmes capturées durant une période allant de 4 mois à 8 ans, par les FARC en Colombie, AQMI au Sahel, Al Qaeda en Syrie… Dans quel contexte ont-ils été enlevés ? Quelles ont été les conditions de leur détention ? Quelles stratégies de survie ont-ils réussi à mettre en place ? Qu’en est-il de leur retour dans leur famille et au travail? Comment envisagent-ils désormais leur rapport à la vie, à la mort, à la liberté?

Ils s’appellent Theo Padnos, Maria Sandra Mariani, Oscar Tulio Lizcano, Pierre Borghi, Wolfgang et Andrea Ebner, et Clara Rojas . Leur histoire à chacun est forcément bouleversante, terrifiante, mais nous fait aussi réaliser combien reprendre une vie normale est compliqué.