Otage belge en Iran : la Cour constitutionnelle suspend la possibilité d’échanger Olivier Vandecasteele contre un détenu iranien en Belgique

La Cour constitutionnelle suspend le traité belgo-iranien de transfèrement qui aurait permis d’obtenir la libération d’Olivier Vandecasteele.

Olivier Vandecasteele est cet otage belge retenu sans aucune raison en Iran depuis le 24 février dernier. Ce jeudi, cela fait 287 jours que ce travailleur humanitaire de 41 ans est détenu dans des conditions extrêmement pénibles. Sa famille s’est mobilisée car son état de santé décline et inquiète.

Ce véritable citoyen du monde, travailleur humanitaire auprès d’ONG actives en Afghanistan pendant la guerre et depuis 6 ans en Iran pour les réfugiés afghans dans ce pays, était retourné à Téhéran en février, c’est là qu’il a été arrêté. Au mauvais endroit au mauvais moment.

A présent, le voilà otage, monnaie d’échange. Les raisons de l’emprisonnement d’Olivier Vandecasteele restent troubles plus de 9 mois après son arrestation. Selon sa famille, il n’a commis aucun délit, il n’existe aucune charge sérieuse. "Olivier est clairement pris dans une situation qui le dépasse totalement", explique son ami Olivier Van Steirtegem qui fait office de porte-parole de la famille qui vit dans l’angoisse permanente.

Olivier Vandecasteele a comparu devant un tribunal qui l’a jugé pour des charges qu’il n’a pas le droit de préciser. Mais toutes ces charges ont été retenues contre lui avec un avocat commis d’office qui n’a pas ouvert la bouche pendant tout le procès. Depuis, il est rentré en grève de la faim partielle il y a quelques jours.

Un échange avec un terroriste iranien condamné

La Belgique et l’Iran ont passé un traité de transfèrement qui permettrait de l’échanger contre un prisonnier iranien, en la personne d’Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné pour terrorisme et détenu dans notre pays. Mais en Belgique, une organisation d’opposition iranienne (National Council of Resistance of Iran) a attaqué ce traité en justice. La cour d’appel de Bruxelles l’a bloqué dans un premier temps mais en référé cette décision a été renversée.

La Cour constitutionnelle suspend à présent ce traité. Elle va à présent prendre 3 mois supplémentaires pour statuer sur son annulation. En attendant, ceci prive le gouvernement belge de cadre légal pour procéder à un échange de prisonniers.

La famille d’Olivier Vandecasteele demande sa libération et l’amélioration immédiate des conditions de détention, elle ne peut qu'"implorer" les autorités iraniennes, car "sa vie est en jeu".