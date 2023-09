Oswald Pohl, éminence grise du nazisme : portrait d’un gestionnaire de l’horreur

Dans cette macabre entreprise, Oswald Pohl y tient une extraordinaire comptabilité, un système effrayant qui prend la forme de fiches. Gérard Chauvy commente : "Il y a utilité de décrire tout cela, parce qu’on entre dans un univers qui paraît absolument incroyable… C’est quand même très proche de nous, ça se produit il y a quelque 70, 80 ans, dans un pays qui est quand même l’Allemagne et qui avait des structures apparemment – à défaut d’avoir des structures démocratiques évidentes – respectueuses d’une certaine dignité humaine et qu’on voit plonger dans un univers absolument sidérant dans l’application des exécutions, de la mort, c’est très morbide et c’est absolument incroyable… On a vraiment des preuves tangibles, on a les lettres et correspondances où on quantifie ce que peut rapporter et coûter un déporté. Ça dépasse l’entendement pourtant cela existait…".

En décembre 1942, Pohl épouse Eleonore von Brüning qui, cinq ans plus tôt, a mis au monde une enfant illégitime dans un Lebensborn. Il aura durant toute la guerre, une vie confortable : "Toutes les facilités lui sont données pour qu’il soit dans le plus grand confort. Il a même une maison à proximité du camp de concentration de Ravensbrück, apparemment en ayant parfaitement connaissance de ce qui s’y passe, sans scrupule".

Courant 1944, Pohl voit progressivement Albert Speer prendre sa place pour "maintenir à flot une économie allemande qui est quand même aux abois. Speer va prendre de plus en plus d’importance dans le maintien de cette économie, de l’organisation, puisque l’Allemagne est bientôt, à partir de 42, 43, sous les bombes et donc la production au profit des armements devient de plus en plus difficile".