Ostéoporose : combinez vélo et sautillements pour renforcer vos os

Pour vérifier qu’il existe bien un lien entre un taux élevé de protéine et la pratique du vélo, les chercheurs ont examiné deux groupes de volontaires : dans le premier, les personnes pratiquaient uniquement le vélo depuis très longtemps ; dans le second, il n’y avait que des personnes qui pratiquaient la course à pied, elles aussi depuis très longtemps. Après examen des deux groupes, les chercheurs ont constaté qu’il y avait plus de 60% des volontaires " exclusivement vélo " qui montraient des signes d’ostéoporose, contre moins de 20% dans le groupe " exclusivement course à pied "…

En étudiant le sang des volontaires touchés par les signes de fragilité osseuse, ils ont vu que leur taux de protéine était plus élevé que la normale. Ils ont alors imaginé une expérience. Ils ont proposé à tous ces volontaires cyclistes de suivre un programme pendant plusieurs mois : ils ne devaient rien changer à leurs activités habituelles mais simplement ajouter de petits exercices de sautillement sur place (éventuellement avec une corde mais pas forcément), trois fois par semaine pendant une demi-heure.

Quel a été le résultat ? Au bout de l’expérience, les chercheurs ont constaté que le taux de protéine était redescendu à un niveau normal chez la quasi-totalité des volontaires… et leurs os s’étaient renforcés. En sautillant sur place, ils avaient sollicité leur corps et réactivé les cellules bâtisseuses qui étaient endormies dans leurs os.

Alors si vous voulez faire de vieux os, faites du vélo c’est excellent… mais n’oubliez pas de sautiller de temps en temps !