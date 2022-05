Ostéopathie : "Sentiment d’abandon, angoisses de séparation se marquent dans le corps"

L’enfant qui entre dans l’adolescence vit une séparation avec le monde de l’adulte, parce qu’il se met en opposition. Son cortex préfrontal n’est pas encore complètement formé, il y a cette discordance, cette incohérence entre les parents et les enfants, parce qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Que faire si nos mots ont dépassé nos pensées ? On peut s’excuser. On peut, écrire, parler, essayer de voir les événements sous un angle différent, celui de la tempérance, de la relativisation. Il faut surtout écouter son enfant. L’enfant peut comprendre qu’un adulte puisse se tromper puis admettre ses erreurs. En parler, c’est déjà aller vers un pardon et une résilience et cela permet à l’enfant de retrouver de la confiance.

L’ostéopathie va faciliter l’écoute et la compréhension entre parents et ados, pour éviter la rupture.

"Moi, je suis à l’écoute des tissus, je ne fais que lire le corps du patient pour le mettre en face de lui-même et lui permettre de se rencontrer, précise Roger Fiammetti. Et quand on peut déjà aller détecter si c’est la colère, l’injustice, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être parfait, la culpabilité, la sensation d’être en danger, la peur de ne pas être reconnu, si c’est ça qui se marque dans le corps, le corps est le guide à ce moment-là. Et c’est le guide par lequel l’individu a été impacté. Et c’est ça qui nous donne un beau chemin vers le patient et qui lui permet de mieux se comprendre."