Ostéopathe et kinésithérapeute : quelle différence ?

Quelle différence entre un ostéo et un kiné ? Est-ce reconnu et remboursé par les mutuelles ? Amélie Cloquet, kinésithérapeute et ostéopathe, évoque les deux fonctions dans la nouvelle chronique "Le complément kiné" dans l'émission "La Grande Forme".

Si en apparence, les métiers d'ostéopathe et de kinésithérapeute se ressemblent beaucoup, il existe en réalité des différences entre les deux.

Bien que leur point commun soit l'approche manuelle, les deux pratiques n'ont pas les mêmes buts. Cependant, ces deux disciplines ne sont pas en concurrence mais bel et bien complémentaires.

Alors que la kiné traite un problème local ou aigu, l'ostéo, lui, traite le corps de façon plus globale afin de remonter à l'origine du problème.