Ostéopathe et kiné, quelles sont les différences entre ces deux métiers ?

C’est quoi un ostéo ? Comment le devient-on ? Quelle est la différence entre un ostéo et un kiné ? Est-ce reconnu et remboursé par les mutuelles ? Amélie Cloquet, kiné, nous détaille les deux fonctions !

L’ostéopathie a une vision globale du corps humain, un ostéopathe traite l’individu dans son ensemble tout en ayant une connaissance approfondie du corps humain. Le but premier étant de restaurer la mobilité de chaque partie du corps, stimuler la faculté du corps à s’auto-guérir. Le motif le plus fréquent de consultation chez un ostéopathe c’est un dos bloqué. L’ostéopathe peut soigner beaucoup plus que ça, des migraines, des sinusites chroniques, des problèmes viscéraux, prévention de blessures chez les sportifs, les régurgitations chez les bébés… On peut y aller de façon curative donc quand on est vraiment bloqué mais également de façon préventive pour justement éviter de se bloquer.