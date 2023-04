Ostende : un sommet pour transformer la mer du Nord en immense centrale électrique verte pour tous ses riverains

Ce pourrait être la première étape d’un plus vaste réseau offshore européen intégré qui reliera plus de pays, c’est ce qui doit être discuté ce lundi à Ostende. C’est pour cela que la France est invitée, car elle a un projet similaire à Triton Link avec l’Irlande. Connecter les deux câbles formerait l’architecture de base du projet en mer du Nord.

Car la France non plus ne manque pas d’ambitions en matière d’éolien en mer. Elle se fixe pour objectif d’installer 40 GW d’ici 2050 au large de ses côtes, soit une cinquantaine de parcs combinant technologies posées et flottantes.

C’est un chantier immense. La France vient de loin. Elle ne dispose encore que d’un seul parc offshore, à Saint-Nazaire, avec 80 éoliennes qui assurent la consommation électrique annuelle de 700.000 personnes, trois autres sont en construction, à Saint-Brieuc, Fécamp et Courseulles-sur-Mer.

Quid du financement ?

Tout cela coûte énormément d’argent. 3,6 milliards d’euros pour le Triton Link, dont 1,4 milliard d’euros pour la Belgique, un montant que le gestionnaire de réseau Elia devrait répercuter sur la facture du consommateur. Mais l’avis de la Creg, le régulateur du secteur énergétique en Belgique, est mitigé sur l’analyse coût bénéfice. D’où l’idée d’élargir le projet, d’en faire le début d’un vaste réseau couvrant toute la mer du Nord, la déclaration d’Esbjerg.

La facture de l’île énergétique belge est entretemps passée de 450 à 600 millions d’euros, qui devraient aussi revenir à charge du consommateur final. Avec câbles et interconnexions, couverts en partie par des subsides, ce sera 2 milliards d’euros.

Une partie des coûts (100 millions d’euros) est financée par l’Union européenne, d’où la présence de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à Ostende, car l’Europe cherche à assurer son indépendance énergétique notamment en développant l’offshore.

Reste à savoir comment réaliser ces plans. Ce sera la question centrale lors du sommet d’Ostende : la rentabilité, mais la concrétisation de ces grands projets est aussi soumise à de multiples étapes administratives : permis, appels d’offres…

Il s’agit d’un plan à long terme qui s’étend sur plus de 10 ans, 20, voire 30. Les industriels sont en tout cas présents à Ostende, DEME et Jan De Nul qui se sont associés pour décrocher le marché de l’île énergétique belge, sont sponsors du sommet, tout comme Fluxys et Elia, la Belgian Offshore Platform, Agoria, les employeurs belges et le port d’Ostende.

La Belgique en pointe en matière de sécurisation

Un dernier thème sera abordé à Ostende : la sécurité des parcs éoliens et des câbles. Si le Danemark est numéro un pour la fabrication d’éoliennes, la Belgique et plus spécifiquement Ostende, est leader pour ce qui est de leur mise en place et de leur entretien. Mais la reine des plages devient aussi un centre important en matière de sécurisation.

Le sabotage des pipelines de gaz en mer Baltique est encore dans toutes les mémoires. La sécurité de ces installations en mer est un enjeu actuel. Il faut aussi tenir compte du trafic maritime record en mer du Nord. Ainsi que de la présence de nombreux raccordements sur le fond marin : gaz, data, électricité… Il faut organiser et sécuriser cela.

La Belgique a développé son expertise en la matière, une expertise essentiellement technologique : radars, drones sous-marins… Là aussi, notre pays à un rôle à jouer, estime le gouvernement.

Le sommet se tient à Ostende de 16 heures à 19 heures sur plusieurs sites dont le Fort Napoléon, le centre Duin & Zee et la maison portuaire. Les mesures de sécurité prises à cette occasion risquent d’occasionner des restrictions précisées ici par la ville d’Ostende.