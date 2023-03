Les travaux sont estimés à 500.000 euros. La Ville est soutenue par l’Agence du patrimoine. Le navire sera disposé près du quai de la Jan Piersplein afin de le rendre plus accessible. Il retrouve ainsi sa position d’origine de 1964. Datant de 1932, ce trois-mâts a navigué jusqu’en 1961 et s’est rendu célèbre en 1936 pour avoir ramené la dépouille du père Damien en Belgique depuis Molokai (Hawaï). Il doit son nom à Gérard Mercator (1512-1594), mathématicien et géographe entré dans l’histoire pour avoir découvert la projection cartographique qui porte son nom.