Ostende, la ville de la renaissance pour Marvin Gaye

Destination Ostende, pour du tourisme musical en Belgique sur les traces de Marvin Gaye.

En 1979, après son 2e divorce, le musicien s’isole et noie sa tristesse dans l’alcool et la drogue. Un nouvel espoir grâce à Freddy Cousaert, un producteur de musique belge, apprenant que son idole Marvin Gaye est à Londres en mauvaise posture, il lui propose de venir s’installer chez lui, dans la petite ville côtière d’Ostende. Loin des tentations et des dissensions familiales, le musicien renaît peu à peu de ses cendres. Au cours des 18 mois passés en Belgique, il se remet au sport, effectue de longues promenades au bord de la mer du Nord et parvient à reprendre le contrôle de sa consommation de drogue.