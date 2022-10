Ostende écarte Zulte Waregem et se donne de l’air en bas de tableau

Zulte Waregem a cru pouvoir hériter d’un penalty en début de rencontre après une intervention du VAR mais Jan Boterberg, l’arbitre de la rencontre, n’a rien vu de répréhensible. C’est finalement Ostende qui a trouvé l’ouverture dans les arrêts de jeu du premier acte. Servi par Fraser Hornby, Indy Boonen a trompé Louis Bostyn d’une frappe croisée (45e+1).

Un but d’ouverture qui a donné de la confiance aux Ostendais qui ont manqué plusieurs opportunités de doubler la mise en début de seconde période. Zulte Waregem en a finalement profité pour rétablir l’égalité. Sur un centre mal dégagé par la défense côtière, Jelle Vossen a trompé Dillon Phillips d’une frappe sèche (69e).

Ostende ne s’est pas laissé abattre et a profité d’un contre pour s’assurer les trois points. Lancé en profondeur, David Atanga n’a pas tremblé au moment de fixer Bostyn (80e).

Avec ce succès, Ostende se donne de l’air en bas de tableau et remonte à la 14e place avec 14 points, trois de plus que Zulte Waregem qui retombe à la 18e et dernière place.