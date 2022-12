Ossements humains découverts près de Dinant : un médecin légiste et un anthropologue désignés pour tenter de résoudre l'énigme

La police est alors alertée et un ratissage de la zone est ordonné. Les fouilles opérées ce mercredi ont permis de retrouver une dizaine de fragments de squelette qui affleuraient. Selon les premières constatations, les ossements sont très anciens. Un médecin légiste sera chargé de les examiner. Un anthropologue sera aussi désigné.

Qui était la victime et de quoi est-elle morte ? Depuis quand le corps se trouvait à cet endroit ? Et comment se fait-il qu’on ne l’ait pas retrouvé plus tôt ? Le mystère est entier. Cette découverte n’est pour l’instant reliée à aucune affaire judiciaire.