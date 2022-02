"Osons le bien !" disait le médecin et généticien Axel Kahn

Le bien, pour moi, c’est l’ensemble des pensées et des comportements qu’elles suscitent, qui se focalisent sur l’irréductible valeur de l’autre. L’autre a une qualité qui lui est intrinsèque, que je vais appeler la dignité.

Le bien, c’est le souci d’autrui, dans le fond. Et par conséquent, tout ce qui procède du souci d’autrui : le fait d’aider à préserver sa santé, à défendre sa liberté, à créer le meilleur cadre pour qu’il s’épanouisse, l’idée de ne pas entraver ses chemins, explique Axel Kahn. Avec tout cela, on est dans la voie du bien. Et la voie du mal, c’est l’inverse.

La réciprocité est fondamentale parce qu’elle est à l’origine ontologique de la notion de bien. Pour être des humains, il faut d’abord avoir des génomes humains, mais pour s’humaniser, il faut être humanisé par un autre, c’est-à-dire être humanisé dans un milieu humain.

"A partir du moment où l’on dépend totalement de l’autre pour être humain et où on rend la pareille à l’autre en lui permettant d’être humain, il y a entre les deux un lien de réciprocité que l’on est capable de considérer. La base du bien, c’est cela, c’est ce qui manifeste cette conscience que l’on a de la profonde réciprocité entre l’autre et moi."

La question du bien a toujours habité Axel Kahn. Il a essayé de l’appliquer. Il ne croit pas avoir été souvent rattrapé par le mal. "Le bien et le mal sont tous les deux fragiles, puisqu’ils sont la condition de dépendance l’un de l’autre. Chez chaque être, il y a naturellement le bien et le mal, parce qu’on est des êtres libres. Le premier exercice de notre liberté, c’est : est-ce que notre volonté, on va l’utiliser pour faire plutôt le bien ou plutôt le mal ? En effet, l’aptitude à faire le mal existe en moi parfaitement."