Oslo, la prochaine capitale de la mode ?

Située à quelques pas du nouveau Musée national de Norvège, qui a ouvert ses portes en juin dernier, l’ILFR a trouvé sa place dans une ancienne gare. Le style minimaliste, à contrepied des musées, galeries, et autres lieux consacrés à la mode, fait la part belle à deux espaces : un lieu d’étude et un espace d’exposition. La première exposition, intitulée "For Immediate Release : The Art of the Press Release", se concentrera sur une sélection de communiqués de presse et de textes promotionnels de plusieurs acteurs de la mode, dont Alessandro Michele, Comme des Garçons, Dries Van Noten, Maison Martin Margiela, Prada, Virgil Abloh ou encore Vivienne Westwood.

Souvent reléguée au second plan au profit de Copenhague et de Stockholm, deux villes qui brillent déjà sur la scène mode, Oslo peut, avec cet établissement d’un nouveau genre, rapidement rattraper son retard et s’imposer parmi les grandes villes de la mode dans le monde. Nul doute, en tout cas, que les événements mode vont affluer dans la capitale dans les prochains mois.