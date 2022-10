Osinter, pentester, cryptanalyste : ces métiers de la cybersécurité sont plus que jamais d’actualité

Face à ces défis technologiques, le secteur est en pleine expansion et les nouveaux métiers se comptent par dizaines. Et souvent en anglais. Et dans la famille CyberSécurité, on va retrouver : l’analyste SOC, le responsable CSIRT, le cloud developper, l’osinter et l’analyste Forensic.

Mais aussi et plus en détail, le pentester qui va réaliser des tests de pénétration de système informatique pour mettre à jour des failles cachées et proposer des correctifs. Pour le dire autrement le Pentester serait en gros un hacker qui aurait refusé de basculer du côté obscur de la Force.

Ou le cryptologue, spécialiste absolu du cryptage des données, en deux métiers distincts : la cryptographe qui va créer de quoi rendre les données indéchiffrables et le cryptanalyste qui s’emploie à casser le cryptage de la première. Avec pour toile de fond, on vous l’avait bien dit : la métaphore du chat et de la souris.

Dernier métier, plus nécessaire que jamais, le ou la cybercombattante qui mène au quotidien et le plus souvent pour le compte d’entreprises d’état, telle que l’armée, la police ou les services secrets :