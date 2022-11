"Oser se dire les choses" et "libérer l’humain" : la recette de Jacques Borlée pour relancer les Diables rouges

Discussion ou pas, les supporters belges s’attendent à une réaction, à une révolte face à la Croatie. C’est ce que martèle un Alexandre Teklak encore déçu par ce qu’il a vu dimanche.

"La balle est dans leur camp. Je vais peut-être utiliser un mot fort mais ils nous ont "un peu trahis" sur leur attitude. La balle est dans le camp des joueurs et du staff, ils doivent faire valoir leur orgueil par rapport à nous. Ce n’est pas nous les supporters qui les avons lâchés dimanche, c’est l’inverse. Là où le peuple marocain peut être fier de son équipe, nous, on peut l’être moins. Cela m’a touché, j’étais blessé en voyant cela. J’ai regardé le match comme un supporter, pas comme un consultant. Je m’en fous du résultat contre la Croatie, je veux qu’on en sorte avec panache, on se disant 'Ok, on est fier'. Il faut y croire mais ça doit venir des joueurs", a conclu Teklak.