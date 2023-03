Oscars : Will Smith n'est pas le seul à être banni de la cérémonie

On ne badine pas avec l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Les célébrités sont les bienvenues à la grande messe annuelle du cinéma tant qu’elles respectent leur code de conduite. Et si la liste des personnalités bannies des oscars est courte, le petit dernier qui est venue l’allonger n’est autre que Will Smith, à cause de sa violente gifle à Chris Rock l’an dernier. Thank you next.

Depuis le 8 avril 2022, Will Smith est interdit d’assister à tous les événements de l’Académie, et ce, pour une période de 10 ans. Mais cela n’a aucune incidence sur son admissibilité aux prix. On se souvient qu’au vu de son geste, il n’avait pas attendu cette décision et avait démissionné de son adhésion à l’Académie.