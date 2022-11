Oscars : un nouveau dress code axé sur la mode durable.

Chaque année, c'est la même rengaine. Les invités de la cérémonie des Oscars sont d'abord scrutés de la tête aux pieds, puis leurs tenues font l'objet d'un décryptage en bonne et due forme, avant d'être soumises au regard impitoyable des réseaux sociaux. Une aubaine pour les plus grandes maisons de luxe à travers le monde, qui y voient, bien évidemment, une occasion de faire parler de créations qui ne sont - en général - pas encore proposées à la vente. Mais cette année, la cérémonie devrait prendre un nouveau tournant avec un dress code plus engagé articulé autour de la mode durable. Un choix fort encouragé par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences elle-même.

Forte de son partenariat avec Red Carpet Green Dress (RCGD), organisation qui s'attèle à promouvoir la durabilité dans le monde du spectacle et du design, l'Académie des Oscars veut verdir son tapis rouge, l'un des plus convoités et regardés de l'année. Un objectif qu'elle entend atteindre grâce à l'adoption des principes du "Sustainable Style Guide", dont une édition "sur mesure" sera envoyée aux convives de la prochaine cérémonie. Une première qui pourrait révolutionner les red carpets de nombreux événements à travers le monde.