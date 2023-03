Oscars : le discours émouvant de John Travolta et l’hommage aux disparus, sublimé par Lenny Kravitz

S’est ensuivie la séquence in memoriam, portée par Lenny Kravitz au piano, dans une superbe version de sa chanson Calling All Angels, et qui voyait défiler en même temps les visages de tous les disparus l’an dernier. Enfin pas tous car quelques-uns semblent avoir été oubliés, à moins que la séquence, qui ne fait que 4 minutes, n’ait pas pu tous les diffuser, car malheureusement, en se rendant sur le site de l’Académie qui leur consacre cette fois une place à chacun.e, on se rend compte qu’il.elle.s ont été nombreux à mourir cette année. Ainsi, les oubliés du diaporama lors de la cérémonie comme Coolio, Jean-Louis Trintignant, Paul Sorvino (Les Affranchis), ou plus surprenant encore, la jeune Charlbi Dean (Triangle of Sadness) disparue tragiquement l’été dernier, se retrouvent tout de même dans le magazine numérique de l’Academy.