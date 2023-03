Oscars : l'hommage au piano de Lenny Kravitz pour les disparus

L’Institution des Oscars a rendu hommage cette année à Olivia Newton-John, Vangelis, Jean-Luc Godard, James Caan, Ray Liotta, et Angelo Badalamenti. La séquence a été présentée par John Travolta, qui a salué la mémoire de sa partenaire, dans Grease, en 1978.

D’autres noms ont été évoqués : Irene Cara, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Robbie Coltrane, Kirstie Alley, Tom Whitlock, Mary Alice, Gina Lollobrigida, et Douglas Kirkland, entre autres.

Nous avons parlé il y a quelques jours des 30 ans de l’album Are You Gonna Go My Way. Troisième album de Lenny Kravitz, sorti le 9 mars 1993, il est aussi l’un des meilleurs albums de Kravitz ainsi que son second plus grand succès commercial (juste derrière l’album 5 sorti 5 ans plus tard, en 1998).